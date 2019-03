Cort aprova la reurbanització del carrer Ricardo Ortega amb un nou tipus de vorera

Publicado 20/3/2019 14:17:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres el projecte de la reurbanització i accessibilitat del carrer General Ricardo Ortega que dotarà a l'espai urbà d'un nou tipus de vorera basada en un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS), segons ha informat Cort en una nota de premsa.

Es tractaria d'una "prova pilot" per provar aquest nou tipus de vorera que serviria com a "model" en la resta de carrers de la ciutat amb la mateixa secció. "És el sistema que s'ha de començar a instal·lar a Palma per evitar problemes futurs", ha explicat el regidor d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament, Rodrigo Romero.

En aquest sentit, Cort ha assenyalat que el SUDS reduirà l'impacte dels aiguats i permetrà tenir un sòl estructural per poder orientar el creixement de les arrels dels arbres. A més, el projecte inclou la substitució dels arbres per noves espècies que se separaran de la façana d'edificis, incorporarà un carril bici en una de les voreres i preveu aparcaments ordenats a ambdós costats del carrer.

D'altra banda, Cort ha apuntat que el pressupost del projecte ascendeix a 1.018.710 euros provinents del Fons de Capitalitat i ha avançat que les obres, que remodelaran 6.246 metres quadrats des de l'Avinguda Gabriel Alomar fins a l'encreuament dels carrers Foners i Joan Alcover, duraran uns sis mesos.