Cort assegura haver complert amb el 77% de les mesures promeses el 2015 en matèria de Funció Pública i Govern Interior

Publicado 4/3/2019 13:41:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi, i la coordinadora general, Joana Maria Adillón, han fet balanç i "rendició de comptes" aquest dilluns dels quatre anys de legislatura al capdavant de l'àrea i han assegurat que s'ha donat compliment al 77 per cent de les mesures promeses el 2015.

Segons ha informat Cort en un comunicat, Jhardi ha destacat la "ferma aposta pels serveis públics i els drets laborals de les treballadores de l'Ajuntament". D'un total de 13 mesures previstes en 2015, s'han realitzat deu i dues estan en tràmit.

"No solament hem complert gairebé tot el programa, sinó que hem explorat totes les vies possibles per millorar la vida de tota la gent que viu a la ciutat", ha dit Jhardi.

Fora de programa, cal destacar la remunicipalització i recuperació de la gestió directa del servei d'atenció 010, que ha suposat un estalvi de 400.000 euros a l'any; l'ampliació i adaptació de la targeta ciutadana a diferents perfils; l'obertura en horari de tarda de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Son Moix; i la inauguració de la Plaça 8-M, entre uns altres.

Així mateix, Adillón ha explicat que s'ha destacat la recuperació de "drets retallats", com per exemple la Carrera Professional que en l'anterior mandat s'havia suprimit al personal de l'Ajuntament, i s'ha millorat i augmentat la seva formació amb l'impuls a l'Escola de Formació o el Pla Formatiu i d'Igualtat.

També s'ha garantit el compliment de la Llei d'Incompatibilitat com a garantia d'imparcialitat, i s'ha augmentat la plantilla de personal en 206 persones entre els quatre anys. "L'any 2018 es van afegir 166 persones, la major oferta pública en 15 anys", ha assegurat Adillón.

La regidora ha volgut remarcar que l'àrea és ara "molt més justa amb el seu personal". Per la seva banda, la coordinadora general ha incidit que s'ha posat "molt treball, dedicació i recursos econòmics".

Quant a la contractació pública, s'han garantit els principis de transparència i lliure competència tant en els contractes majors com a menors, acabant amb l'abús dels negociats sense publicitat en els majors o amb la manca de publicació de la tramitació dels menors.

També, per primera vegada, s'han introduït clàusules socials i ambientals en la contractació pública; i es va declarar Palma "ciutat lliure de paradisos fiscals" el 2016, demanant a les empreses declaracions responsables.

D'altra banda, s'han dut a terme "mesures valentes", com l'ordenança d'ocupació de la via pública, que ha guanyat espai per a la ciutadania als carrers amb la finalitat d'una bona convivència entre aquesta i els comerços i una major accessibilitat per a tothom.

Finalment, quant a transparència, s'han complert fins a un 98,8 per cent de les obligacions de transparència marcades, sent la puntuació més alta de totes les institucions balears i també una de les majors de tot l'Estat en aquesta matèria.