Cort cedeix a l'Ibavi tres solars que permetran construir 58 nous habitatges amb una inversió de 7,8 milions d'euros

Publicado 13/2/2019 12:24:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha anunciat aquest dimecres la cessió de tres nous solars de Cort a l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) que permetran construir 58 nous habitatges amb una inversió de 7,8 milions d'euros.

"Quan comencem no hi havia projectes ni propostes que poguéssim agafar de la legislatura passada sinó que hem hagut de treballar amb els solars cedits per Cort i els propis de l'Ibavi, que sumen 195 habitatges en fases diferents de construcció i una inversió de 25 milions", ha explicat en roda de premsa.