Cort destina 700.000 euros a 30 projectes que realitzen activitats d'interès social

Publicado 20/5/2019 14:10:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la concessió de 700.000 euros de l'Àrea de Benestar i Drets Socials a un total de 30 projectes que realitzen activitats d'interès social.

Segons ha informat Cort en un comunicat, del total de les 30 ajudes per a projectes, 16 han sol·licitat l'abonament anticipat del 50 per cent. Les subvencions van destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes considerats "prioritaris" per la institució municipal.

En concret, es tracta d'una col·laboració amb el tercer sector amb l'objectiu de treballar per la justícia social. Aquest any s'han presentat 28 entitats amb 52 projectes, consolidant així una pujada del 33 per cent més d'entitats que va haver-hi l'any passat.

Entre els projectes seleccionats es troben els relacionats amb cobertures de necessitats bàsiques, ajudes a famílies en risc d'exclusió, persones vulnerables i intervenció comunitària.

Les entitats participants són Metges del món, Dentistas sobre ruedas, Fundació deixalles, AMADIP Esment, Creu Roja, ALCER, Associació de persones sordes de Mallorca, Fundació Patronat Obrer, IRES, Fundació Respiralia o Treball Solidari, entre d'altres.