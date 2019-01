Cort estrena noves tarifes en el transport municipal

Publicado 9/1/2019 13:58:03 CET

Bicipalma ofereix una nova tarifa per a usuaris que vulguin provar el servei i l'EMT habilita un perfil per a joves parats

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma i Bicipalma han estrenat aquest 2019 quatre noves tarifes, tres de Bicipalma i una de l'EMT, entre les quals es troba una per a joves que portin 12 mesos en l'atur i una altra per a les persones que vulguin provar el servei de bicicletes públiques.

Segons ha informat Cort en un comunicat, les noves tarifes de Bicipalma inclouen una per a menors de 25 anys, una per a nous usuaris que vulguin provar el servei i una tercera que inclou reduccions per la renovació anticipada dels abonaments.

L'Ajuntament ha explicat que amb l'abonament per a joves menors de 25 anys de Bicipalma es redueix la tarifa en una mitjana d'un 30 per cent sobre el preu de 2018.

A més, s'ha engegat la tarifa 'Puja't a la bici', que ofereix la possibilitat d'usar la bicicleta durant tres mesos. D'aquesta manera, per un euro els nous usuaris que vulguin provar el servei ho podran fer durant tres mesos.

D'altra banda, també a Bicipalma, s'inclou una nova tarifa per a adults i per a menors de 25 anys amb l'objectiu de promoure les renovacions anticipades dels abonaments de llarga durada.

Finalment, quant als serveis de l'EMT, els usuaris d'entre 17 i 30 anys que portin 12 mesos en l'atur podran tenir una tarifa reduïda equiparada al perfil d'estudiant.