Cort estudia implantar 'super illes' que limitin el trànsit de vehicles en el futur PGOU de Palma

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha explicat aquest dimarts que el Consistori està estudiant implantar 'super illes' en determinades zones de l'Eixample de Palma, que limitarien la circulació de determinats vehicles, en el futur Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat.

Així s'ha expressat la regidora en una roda de premsa per informar sobre l'estat del PGOU de Palma, on ha afegit, també, que des de l'Ajuntament preveuen aprovar, definitivament, aquest marc urbanístic "abans d'acabar la legislatura". Així mateix, Neus Truyol ha detallat que aquesta mesura té l'objectiu de fomentar la sostenibilitat de la ciutat de Palma per combatre "l'emergència climàtica".

En aquest sentit, la regidora ha explicat que les 'super illes' són projectes urbanístics que limiten el trànsit de vehicles en una determinada zona de la ciutat, amb l'objectiu de minimitzar la contaminació acústica i de l'aire d'aquests barris, a més adaptar-los als vianants. Truyol no ha descartat que aquest model es pugui implantar en barris com el de Pere Garau.

A més, la regidora Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha explicat que l'Ajuntament treballa en l'elaboració del PGOU mitjançant tres eixos centrals.

El primer d'ells té l'objectiu d'avançar cap a la transició energètica. En aquest sentit, Truyol ha indicat que la major causa de la contaminació a la Ciutat són els vehicles propis de la ciutadania. Així, Cort preveu desenvolupar diverses accions per fomentar el transport públic i els eixos cívics, entre els quals destaca el projecte de les 'super illes'.

El segon punt consisteix a augmentar la quantitat d'espais naturals a l'interior de Palma. En aquest sentit, la regidora ha destacat la recuperació d'Es Carnatge o la instal·lació d'una zona verda en els terrenys de l'antic canòdrom, entre altres.

Finalment, el tercer eix del PGOU de l'Ajuntament se centra en la descarbonització de l'economia, fomentant models econòmics respectuosos amb el medi ambient. Així, el Consistori estudia implantar un parc agrari en la perifèria urbana de Palma, amb l'objectiu fomentar el consum de recursos propis.