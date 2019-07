Cort, Govern i APB crearan un grup de treball per abordar la problemàtica dels creuers a Palma

Publicado 17/7/2019 14:18:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, ha anunciat aquest dimecres la creació d'un grup de treball entre el Govern, l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària de Balears (APB) per abordar de forma conjunyeix la problemàtica dels creuers a Palma.

Així ho ha expressat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar en les quals ha subratllat l'aposta de Cort per un turisme "de qualitat" i "no de quantitat", estratègia que el Consistori també defensa en el cas del turisme de creuers.

"Apostem per un turisme de qualitat i no de quantitat en tots els segments turístics, també en el de creuers", ha assegurat Hila, qui ha reiterat que les tres institucions cercaran "mesures" de forma conjunta per abordar la qüestió.

Així mateix, també ha explicat que la "voluntat" del Consistori palmesà és presentar un projecte a l'any a Platja de Palma, i que aquests seran projectes finançats per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) amb la finalitat de "millorar" l'espai públic de la zona.