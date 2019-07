Cort i Govern volen que Foment compri Són Busquets per construir VPO en lloguer Palma

Publicado 17/7/2019 14:49:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, ha assegurat aquest dimecres que tant l'Ajuntament de Palma com el Govern defensen una "estratègia comuna" respecte a la caserna de Son Busquets consistent que el Ministeri de Foment compri al de Defensa els terrenys perquè l'Estat construeixi habitatges protegits públics en lloguer a Palma.

Així ho ha assegurat Hila en declaracions als mitjans després de reunir-se amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar en les quals ha reiterat el rebuig de Cort a la subhasta de Son Busquets i la seva aposta per la compra dels terrenys per part de l'Administració. A més, l'alcalde de Palma ha negat que Cort plantegi adquirir l'antic cartell ja que l'Ajuntament "no pot participar" en la subhasta al "no tenir diners" suficients.

En la mateixa línia, Hila ha destacat que a Son Busquets hi haurà Habitatge protegit (VPO) construït "o per l'Administració o per promotors privats", en ser l'establert pels acords entre el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament i el Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

"Que hi hagi 830 VPOs a Palma és una gran notícia, i si aquests habitatges fossin públics seria una excel·lent notícia", ha expressat Hila, que ha considerat que "no seria una mala notícia" que les VPOs de Son Busquets fossin privades, encara que ha defensat que "el millor" seria que les construís l'Administració per destinar-les a lloguer.

"SE SAP DE TOTA LA VIDA"

En aquest sentit, Hila ha assegurat que la titularitat dels terrenys de Son Busquets és una qüestió que "se sap de tota la vida" i que el Consistori ha realitzat "diversos intents" per evitar la seva venda en apostar per una Administració pública com a titular del solar que, en aquest cas, seria el ministeri de Foment.

"Apostem per gestionar Son Busquets des de l'ens públic perquè així podrem destinar els habitatges a lloguer a un preu assequible, en lloc de posar-les a la venda", ha incidit l'alcalde de Palma, qui ha subratllat el rebuig a la subhasta.

Preguntat per les declaracions del portaveu de l'equip de Govern de Cort, Alberto Jarabo, en les quals assegurava que Cort "intentaria rebaixar" la xifra de taxació de Son Busquets i "estudiaria l'opció" de presentar-se a la subhasta, Hila ha negat tallantment que el Consistori treballi en aquesta línia.

"L'Ajuntament no pot participar en la subhasta perquè no tenim diners per comprar el terreny, volem que la taxació es revisi d'acord a la normativa autonòmica, insular i local en vigor perquè ho compri Foment", ha aclarit Hila.

Sobre els escenaris a plantejar si finalment es produís una subhasta del solar, l'alcalde ha assenyalat que es construiran VPO i "no xalets". "Palma necessita aquests habitatges, la notícia de la subhasta és dolenta però no dolentíssima, hi ha una part bona i és la construcció de 830 VPO", ha afegit.

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE PÚBLIC

D'altra banda, Hila ha explicat que en la reunió amb la líder de l'Executiu autonòmic tots dos han tractat qüestions relatives a l'habitatge. En aquest sentit, han acordat mantenir la línia iniciada en l'anterior legislatura respecte a la cessió de solars municipals al Govern per a la construcció d'habitatge públic.

L'alcalde també ha assenyalat que ambdues institucions treballaran per posar en pràctica "mesures legislatives d'urgència" que permetin fomentar la construcció d'habitatges plurifamiliars de forma conjunta entre el Govern i Cort.

En la mateixa línia, Hila ha defensat que una part dels solars amb equipaments municipals es destinin a habitatges, així com a augmentar les densitats en determinades zones de la ciutat o fomentar la construcció d'habitatge d'iniciativa públic-privada com a plantejaments en aquesta matèria.

A més, ha mantingut que Cort treballarà que "s'engeguin" els projectes pertinents per a la construcció de 1.400 habitatges públics i de protecció oficial durant aquesta legislatura.

TRAMVIA I INTEGRACIÓ TARIFÀRIA

En un altre ordre de coses, Hila ha explicat que durant la trobada mantinguda aquest dimecres amb Armengol tots dos han acordat mantenir una línia "continuista" respecte als temes de mobilitat iniciats durant l'anterior legislatura en l'aposta pel transport públic.

En concret, s'ha referit al projecte de tramvia de Palma i a completar la integració tarifària del sistema de transport públic amb la finalitat de que el TIB i el tren s'integrin a l'EMT com a "alternatives" de mobilitat al cotxe privat.