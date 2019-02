Cort inverteix dos milions en obres d'asfaltat i voreres des de juny

Publicado 19/2/2019 12:06:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servei de Vialitat de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma ha invertit més de dos milions d'euros en execucions d'obres d'asfaltat i voreres des de l'aprovació de l'últim plec del servei, al juny de 2018.

Des del Consistori, han explicat que aquest plec augmenta la inversió un 45 per cent respecte a l'anterior legislatura i han destacat que des de juny fins ara s'han millorat "ja gairebé 155.000 metres quadrats de superfície de vies".

Segons el regidor de l'àrea, Rodrigo Romero, amb aquest plec s'acaba "amb les retallades", i, a més, tal com ha dit, "permet tenir itineraris més segurs per al vianant i el ciclista".

Així, ha ressaltat que s'ha treballat amb "prioritat, sobretot a les zones escolars per fer-les més segures", i que després seguiran "amb la resta de barris durant la vigència del nou plec".

En asfaltat, s'han invertit prop d'1,7 milions d'euros per renovar una superfície total de més de 150.000 metres quadrats (m2). Els carrers on més s'ha invertit són les de Joan Miró, amb més de 200.000 euros; Pasqual Ribot, amb gairebé 150.000; en l'Avinguda Picasso; amb 145.000; i el camí de la Vileta, amb uns 100.000.

Quant a les voreres, en total s'han millorat ja més de 4.500 metres quadrats amb un pressupost de més de 270.000 euros. On s'ha treballat més ha estat la zona del Llevant, millorant gairebé 1.700 m2 a Marquès de la Fontsanta i en al carrer Prevere Rafael Barrera.

UN TOTAL DE 3,8 MILIONS MÉS EN OBRES

En aquests treballs s'ha fet una inversió d'uns 100.000 euros. Aquest any, el servei té un pressupost de gairebé 1,6 milions d'euros per a obres d'asfaltat i més de 2,2 milions per destinar a voreres, a més dels 650.000 euros que han tornat del consorci de Platja de Palma. Per tant, el servei de Vialidad invertirà en el qual queda de 2019 un total de gairebé 3,8 milions d'euros més en obres.