Cort inverteix prop de 100.000 euros en la remodelació de les voreres del carrer Pare Bartomeu Pou

Publicado 10/1/2019 16:49:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha invertit un total de 99.153,35 euros en la remodelació de les voreres del carrer Pare Bartomeu Pou, el carrer que va des de de General Riera fins la plaça Abu Yahya de Palma.

Segons ha informat Cort en un comunicat, el batle de Palma, Antoni Noguera, i el regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo Romero, han visitat aquest dijous les obres de remodelació de les voreres del carrer Pare Bartomeu Pou que van començar l'any passat i que finalitzaran aquest 2019, unes actuacions amb les quals es remodelaran un total de 1.876,12 metres quadrats de via.

El batle de Palma, Antoni Noguera, s'ha mostrat "molt satisfet" amb aquesta obra de "manteniment i reparació" i ha assegurat que accions com aquesta "els hi donen la seguretat que estan cuidant la ciutat".

Per la seva banda, Romero ha explicat que aquestes obres "consisteixen en una millora de l'accessibilitat i l'estètica del carrer, amb un nou paviment que facilita la seva neteja". A més, ha afegit que "també s'ha revisat la zona de l'enllumernament públic" i ha destacat que la renovació d'aquest carrer "era una reclamació dels veïnats i dels comerciants, ja que és un carrer molt transitat i vital pel barri".

Cort ha afegit que els treballs actuals en el tram entre els carrers Sant Joaquín i 31 de Desembre "no afectaran en cap cas el trànsit rodat de vehicles". No obstant això, sí s'empraran alguns aparcaments com a zona de pas per als vianants, ja que no es podrà passar per les voreres durant els dos mesos d'obres. En una primera fase es remodelaran les voreres dels nombres parells, entre Sant Joaquin i Blanquerna; i posteriorment, entre Blanquerna i 31 de desembre.

D'altra banda, Romero ha recordat que també s'està treballant en la millora de les voreres del carrer Marquès de la Fontsanta i el camí de les Meravelles, a s'Arenal. El regidor ha recordat que en aquestes obres s'han invertit 116.384 i 51.144 euros, respectivament, i la seva finalització està prevista pel mes de febrer. Quant a l'asfaltat, s'han fet un total 1.500 metres quadrats (queden 750) en el primer, i 125 (queden 140) en el segon.

L'Ajuntament ha recordat que al pressupost detallat anteriorment s'ha d'afegir el cost de tractament de residus de construcció generats a cada obra, la qual cosa suposa aproximadament un 30 per cent del pressupost total.