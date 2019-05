Cort licita per 3,27 milions d'euros la gestió de sis centres de dia municipals

Publicado 15/5/2019 12:29:01 CET

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat els plecs per a la gestió integral de sis centres de dia municipals, que surten a licitació per 3,27 milions d'euros.

Així ho ha anunciat la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'equip de govern municipal.

Borràs ha recordat que aquests centres han tornat a ser de gestió municipal aquesta legislatura. Es tracta dels centres de Son Sardina, Son Dureta, Es Coll d'en Rabassa i S'Estel, a més dels de Son Ferriol i Son Cladera que s'obriran a principis d'octubre. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou centre de dia a Son Xigala.

Borràs ha explicat que amb els plecs la plantilla dels centres creix amb un auxiliar més i que el personal actual se subrogarà. "Això és indiscutible", ha emfatitzat.

Els centres explicaran així amb cinc auxiliars, un treballador social que actuarà com a coordinador, un terapeuta ocupacional, un infermer i un fisioterapeuta.

La regidora ha recordat que a Palma hi ha unes 66.000 persones majors de 65 anys, que suposen el 15,44 per cent de la població de la ciutat. No obstant això, solament "s'atén a un 2 per cent d'aquestes persones", ha lamentat. Per això, la regidora ha conclòs que obrir nous centres de dia "no és només una qüestió de responsabilitat" sinó "una obligació".