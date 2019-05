Cort licita per 40.000 euros la demolició de noves construccions que es puguin aixecar a Son Banya

Publicado 9/5/2019 16:24:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament ha publicat l'oferta per un import de 40.000 euros del contracte de demolició de construccions que permetrà garantir que en el poblat de Son Banya no s'aixecaran noves construccions.

Segons ha informat Cort en un comunicat, amb aquest contracte l'àrea de Benestar i Drets Socials vol garantir que qualsevol nova construcció o infraestructura il·legal que es pugui aixecar fins que s'iniciï la segona fase de desmantellament del poblat, prevista fins a finals de l'any 2019, es pugui demolir de forma immediata.

Així, les empreses interessades poden presentar les seves ofertes des d'aquest dijous fins al dia 15 de maig.

Paral·lelament, l'àrea de Benestar i Drets Socials instal·larà panells informatius als espais que han quedat buits després de les demolicions i un panell informatiu en l'entrada del poblat advertint de la il·legalitat de les noves construccions.

Cal recordar que una vegada conclosa la primera fase, les àrees de Benestar i Drets Socials; Policia Local i Infraestructures, van acordar un sistema de control del poblat per vigilar que les construccions que s'han derrocat no es tornin a reconstruir.

Aquest control és efectiu amb inspeccions continuades en el poblat, de manera que es pot tenir una informació actualitzada de possibles reconstruccions.

Des de l'àrea de Benestar i Drets Socials quan es detecta una nova reconstrucció, primer es demana a la família infractora que pari la nova construcció de manera que es puguin evitar despeses innecessàries.

En el cas que no sigui atès el prec d'aturar, es procedirà a la demolició immediata, tal com ja es va executar la demolició de la botiga reconstruïda el passat 5 d'abril, quan el jutjat no va veure impediment legal per activar aquest procediment.

Durant la primera fase de desmantellament del poblat s'han derrocat un total de 42 albergs i un galliner i falten per derrocar un total de 75 habitatges.

La segona fase de desmantellament tindrà un cost aproximat de 600.000 euros i es durà a terme entre 2019 i 2020.