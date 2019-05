Cort licita la redacció del projecte per rehabilitar les Torres del Temple, que acolliran un museu històric

Publicado 15/5/2019 13:35:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar la licitació, per un pressupost de gairebé 79.000 euros, per a la redacció del projecte que rehabilitarà les Torres del Temple i permetrà al recinte acollir el Museu d'Història de la Ciutat, especialitzat en l'època islàmica i medieval.

Així ho ha anunciat la portaveu de l'equip de govern, Susanna Moll, en una roda de premsa. D'altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat aquest dimecres les obres de renovació del paviment del Camí de Sant Jordi, amb un pressupost de 272.030 euros, i els plecs per a la neteja i manteniment de la muralla de Palma, per un màxim de 720.000 euros.

PROJECTE DE TORRES DEL TEMPLE

Pel que fa a les Torres del Temple, l'objectiu és adaptar el projecte bàsic de 2011 als usos definitius que tindrà el recinte, que acollirà un museu d'història. La primera i la segona planta tindran sales d'exposició i la planta baixa una recepció.

A més, també s'han de redactar el projecte d'activitats i l'estudi de seguretat i salut i adequar les condicions d'il·luminació i climatització.

Les Torres del Temple eren la porta interior de l'antiga Almudaina de Gumara. En 2007 van passar a ser propietat municipal. Atès que la intervenció es realitza sobre un ben patrimonial -va ser declarat Bé d'Interès Cultural amb la categoria de monument en 2005-, l'equip haurà de tenir experiència en actuacions d'aquest tipus.

Una vegada es lliuri el projecte, podran licitar-se les obres, que es pagaran amb 2,1 milions de l'impost de turisme sostenible: 1,5 milions per a obres de rehabilitació i uns 650.000 euros per al projecte de museització.

MURADA DE PALMA

Pel que fa a la murada de Palma, s'han aprovat els plecs per a la seva restauració, neteja i manteniment. Segons ha explicat el regidor d'Infraestructures, Rodrigo A. Romero, aquesta zona ha estat "envaïda" els últims anys de vegetació i pintades de grafiters i ha "sofert diferents actes de vandalisme", a més de la degradació que comporta la proximitat al mar.

Actualment, la competència de neteja de pintades i herbes és de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) i la restauració és d'Infraestructures. A partir de l'adjudicació, totes aquestes tasques seran responsabilitat de l'àrea d'Infraestructures, amb l'objectiu d'"unificar criteris" i millorar el manteniment del patrimoni.

Els plecs afecten únicament a la murada, del tram de S'Hort del Rei fins a Es Baluard del Príncep, i la neteja del sòl seguirà sent tasca d'Emaya.

Els plecs inclouen l'obligació de reposar peces, restaurar el marès, eliminar vegetació invasiva, grafitis, i tasques de conservació i seguiment.

A més, s'ha elaborat un protocol conjunt amb els tècnics del Consell de Mallorca, restauradors i l'arqueòloga municipal, per poder actuar amb major agilitat. La durada del contracte és de quatre anys no prorrogables, per un total de 720.000 euros.

OBRES DEL CAMÍ DE SANT JORDI

Així mateix, també en matèria d'Infraestructures, s'ha donat llum verda a l'adjudicació de les obres de renovació del camí de Sant Jordi. Es preveu que les obres durin dos mesos i que l'acta de replanteig es faci aquest mateix dijous, si bé el gruix de l'actuació començarà la setmana vinent.

Les obres consisteixen en la renovació del paviment de la vorera i de l'asfalt de la calçada, tala d'arbres i construcció d'un parterre continu per a la futura sembra de nous arbres i altres plantes. L'àmbit d'actuació és de 536 metres lineals (3.215 metres quadrats de superfície).

Durant les obres es tallarà un sentit de la circulació i s'habilitarà un pas alternatiu per un altre carril. Romero ha assenyalat que aquest passeig és "molt utilitzat pels veïns" i per això la seva reparació ha estat "molt reivindicada".

El regidor ha ressaltat que han tingut en compte "el tipus de terreny en el lloc" perquè "no es degradi tan de pressa", en permetre que les arrels dels arbres creixin cap avall i no danyin el paviment. També s'ha dissenyat de manera que l'aigua de la pluja vagi cap a un paviment drenant.

La Junta de Govern d'aquest dimecres també ha autoritzat el funcionament de la central de comunicacions 'mytaxi' per als taxis de Palma i la declaració d'interès públic municipal de la trobada veïnal amb motiu del mes del Ramadà, entre altres acords.

En finalitzar la roda de premsa, l'alcalde, Antoni Noguera, s'ha dirigit als periodistes per agrair als mitjans de comunicació la seva tasca "imprescindible". Noguera ha ressaltat que els periodistes són un dels "pilars fonamentals" de l'"esperit democràtic".