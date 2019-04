Cort obre aquest dilluns el període de sol·licitud de places en escoles infantils per al proper curs

Publicado 5/4/2019 12:24:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma obrirà aquest dilluns dia 8 d'abril i fins al dia 26 vinent el període de sol·licitud de places en les 11 escoles infantils de la ciutat per al proper curs, les quotes del qual oscil·len entre els 78 i els 320 euros.

Segons ha informat Cort en un comunicat, les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds en les oficines del Patronat o en qualsevol de les escoles de nens de Son Roca, S'Arenal, Santa Catalina, Ciutat Antiga, Santa Creu, Maria Mut i Mandilego, Can Alonso, Son Fuster Nou, Son Ferriol, Verge de la Salut, Pablo Iglesias i Es Molinar.

El calendari preveu la publicació de les llistes provisionals i període de reclamacions del 13 al 17 de maig de 2019 i la publicació de llistes definitives i formalització de matrícula serà del 10 al 21 de juny de 2019.

En total, s'ofereixen 1.044 places, de les quals 112 places són per a nens nascuts l'any 2019, és a dir, noves incorporacions a l'aula entre zero i un any.

Per als nens nascuts en 2018 i 2017, hi haurà disponibles les places que quedin buides després d'haver fet la promoció dels nens que durant el curs ja han assistit a una escola infantil municipal.

Per poder visitar les escoles de nens, les famílies interessades han de posar-se en contacte amb la direcció del centre, que els indicarà dia i hora de visita.

NENS PER AULA

A les aules de nens de menys d'un any la ràtio és de set alumnes per aula, a les aules de fins a dos anys són dotze alumnes, i de dos a tres anys, la ràtio es xifra en 18 alumnes per aula.

Cort ha recordat que també hi ha places reservades per a nens amb necessitats específiques de suport educatiu o per sol·licituds de quota reduïda.

DESCOMPTES

Els criteris de descompte fan referència a les famílies amb dos o més nens matriculats, famílies nombroses, amb nens amb necessitats específiques de suport educatiu, amb dones víctimes de violència de gènere i en risc d'exclusió social, o famílies monoparentals.

Per als nens amb quota reduïda, les quotes oscil·len entre els 13,70 a 52 euros, en funció de la renda i la situació familiar.