Cort porta el comerç emblemàtic a la ITB de Berlín com a valor afegit a l'oferta turística durant tot l'any

Publicado 6/3/2019 16:29:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de l'Ajuntament de Palma, encapçalada pel seu alcalde, Antoni Noguera, ha viatjat aquest dimecres a la fira turística ITB de Berlín per informar del catàleg de Comerç Emblemàtic i de la nova estratègia de marca 'This is Palma', que pretén donar un valor afegit a l'oferta turística de Palma durant tot l'any.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, la jornada d'aquest dimecres s'ha centrat a comunicar als mitjans alemanys de la nova de marca 'This is Palma' i del catàleg d'establiments emblemàtics.

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha assenyalat que "la ITB és un dels esdeveniments més importants de la temporada, al mateix temps que el millor aparador per difondre els nous valors en els quals es basa l'estratègia turística de Palma els mesos de tardor -hivern ". A més, ha afegit "Palma ofereix l'experiència que tota persona espera portar-se del seu viatge: patrimoni, cultura, gastronomia, espais naturals ... i un comerç que desprèn aroma d'autenticitat".

Per la seva banda, Pedro Homar ha indicat que des de la Fundació Turisme Palma 365, "som conscients de la importància que té el mercat alemany per a la nostra destinació. Ens dirigim sobretot el segment cosmopolita ja que és un tipus de viatger molt interessant per la seva capacitat per potenciar la temporada mitjana i baixa. Es tracta d'un visitant amb interès en el patrimoni, la cultura, les compres i la gastronomia. Per tant, per a ells, Palma és una destinació molt atractiva".

Així mateix, durant el matí la delegació del consistori palmesà ha mantingut diverses reunions amb alguns dels patrons de la Fundació Palma 365, amb destacades empreses del sector i també amb mitjans de comunicació especialitzats.