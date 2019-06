Cort presenta el seu nou organigrama amb l'objectiu de "recompondre" l'administració que "Isern va paralitzar"

Publicado 26/6/2019 12:18:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de l'equip de govern de Cort, Alberto Jarabo, ha informat aquest dimecres dels acords adoptats a la Junta de Govern i ha destacat la creació "d'un nou organigrama" que pretén "recompondre l'administració que va paralitzar" l'exalcalde de Palma, el 'popular' Mateu Isern.

"Aquest nou organigrama municipal agafa força, agafa múscul, per poder treure endavant les iniciatives que volem desenvolupar. Volem una ciutat amb bons serveis públics, polítiques d'habitatge i de mobilitat sostenible", ha defensat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha explicat que la finalitat de reestructurar les àrees de l'Ajuntament és "posar la institució al mateix nivell que l'etapa precrisis" quan "Isern va reduir les àrees a la meitat i per tant es van reduir a la meitat els serveis que rebia la ciutadania per part de Cort".

D'aquesta manera, ha assegurat que el nou equip de govern "recuperarà i impulsarà la contractació pública" en la línia de la passada legislatura, en la qual "es van incorporar més de 200 places de funcionaris".

En concret, ha detallat que l'àrea de Cultura i Benestar potenciarà la direcció general d'Infància, mentre que l'àrea d'Infraestructures comptarà amb una direcció general d'Accessibilitat i l'àrea de Model de Ciutat comptarà amb una direcció general de Planificació i Difusió de Projectes Estratègics.

Quant al personal contractat, es nomenaran deu coordinadors generals, així com 25 directors generals, nou més que en l'anterior mandat. També hi haurà un total de nou assessors, tres més que a la legislatura passada, i dos nous càrrecs corresponents al nou grup que entra a l'Ajuntament, Vox.

D'aquesta manera, el personal de l'Ajuntament inclourà un total de 64 treballadors, incloent-hi l'equip de govern i membres dels grups polítics, dels quals 46 pertanyen a l'equip de govern exclusivament.

"Aquestes 46 persones de l'equip de govern, format per càrrecs directius, suposa l'1,21 per cent dels 144 milions d'euros que l'Ajuntament destina a pagar les nòmines dels seus treballadors, sent 500.000 euros més que a la legislatura passada", ha conclòs Jarabo.