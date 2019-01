Cort reprèn les obres de millora de diverses voreres del barri de les Meravelles amb un pressupost d'uns 65.500 euros

Publicado 17/1/2019 13:35:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Gen. (EUROPA PRESS) -

El batle de Palma, Antoni Noguera, i el regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, han visitat aquest dijous el barri de les Meravelles, on el Servei de Vialitat de l'àrea està millorant les voreres de diversos carrers de la zona.

Segons ha informat Cort en un comunicat, es tracta d'un total de 1.038 metres quadrats previstos de millora, amb un pressupost total de 65.477,80 euros.

Actualment els treballs de millora s'estan duent a terme al carrer Les Parcel·les, on està previst enrajolar 280 metres quadrats de vorera.

Així mateix, Noguera ha destacat que "s'està fent una inversió important" i "s'està aconseguint allò que es pretenia, cuidar la ciutat a tots els barris".

El regidor Romero ha afegit que aquests treballs "inclouen millores d'enllumernament, accessibilitat, asfaltat i seguretat vial" i ha explicat que, en acabar-les, es continuarà amb els treballs al Camí de les Meravelles, que es van deixar ajornats, per acabar els 243 metres quadrats de vorera previstos.

Cal recordar que els treballs al barri varen començar a mitjan desembre amb un tram del Camí, però diversos hotelers de la zona varen demanar que durant les festes de Nadal es paressin les obres per no molestar els clients allotjats.

Per aquest motiu només es va millorar un tram del camí i les obres varen seguir al carrer Miquel Pellisa, on ja s'han acabat els treballs i on s'han millorat 120 metres quadrats de vorera.

Finalment, es milloraran també els carrers de Missió Santa Bàrbara i Canyes, amb 158 i 237 metres quadrats respectivament.