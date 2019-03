Cort ret homenatge a Aina Moll

Publicado 3/3/2019 16:58:36 CET

La sala de sessions de l'Ajuntament de Palma ha acollit un acte en homenatge a la filòloga Aina Moll organitzat per Cort i la família de Moll en el qual s'han reunit familiars, amics, filòlegs i persones de la cultura.

En un comunicat, Cort ha detallat que en l'acte han estat presents els quatre germans de la filòloga, Xesc, Daura, Víctor i Joan, així com la regidora d'Educació i Esports de l'Ajuntament, la seva neboda Susanna Moll.

Per la seva banda, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha destacat el paper "polivalent i magistral" de Moll. "Aina va impulsar una escola inclusiva que va fer possible que el fill d'una andalusa com jo aprengués català", ha manifestat l'edil.

A més, Noguera ha remarcat que es "ha de tenir present el patrimoni vital" de Moll "per seguir endavant" en "moments en el que hi ha atacs contra les dones, contra els migrants i contra la nostra llengua".

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica, Llorenç Carrió, ha recordat a Moll com una dona "amb un gran coratge cívic" mentre que el filòleg Isidor Marí ha repassat el paper de la filòloga com "sociolingüista" i el seu estil "dialogant, persuasiu però ferm". "Posava el català a l'abast de tothom", ha remarcat.

L'acte, celebrat en la tarda d'aquest dissabte, ha conclòs amb la cantautora Maria del Mar Bonet cantant 'El pi de Formentor' i la cançó 'Madona de sa Cabana'.

Finalment, Cort ha recordat que Moll va ser guardonada amb la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma per la seva trajectòria professional i per la seva tasca en favor de la normalització linguística.