Costa assegura que la "gran mobilització" del 8M mostra la "conscienciació" d'una societat "clarament feminista"

Publicado 12/3/2019 11:18:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha assegurat que la "gran mobilització" del divendres 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, mostra la "conscienciació" d'"una societat clarament feminista".

"Estem esperançats que, a més, bona part d'aquesta mobilització vingués de la gent jove", ha explicat en el ple d'aquest dimarts en resposta a la pregunta de la diputada del PI Maria Antònia Sureda sobre mesures concretes que ha engegat el Govern en matèria de discriminació per qüestió de gènere, especialment entre els joves.

No obstant això, Costa ha mostrat el seu rebuig cap als tres assassinats que hi ha hagut a Espanya aquest cap de setmana "com a conseqüència de la violència de gènere" i ha insistit que "les polítiques d'igualtat d'aquest Govern són totalment transversals, com els seus destinataris".

En concret, ha detallat que els joves són "el futur", per la qual cosa ha defensat que es dediquin mesures concretes a conscienciar als mateixos per poder "construir una societat igualitària".