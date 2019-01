Costa declara que des del Govern defensen "l'autonomia" de la direcció d'IB3 "per resoldre els conflictes"

Publicado 11/1/2019 14:36:02 CET

La portaveu del Govern balear, Pilar Costa, ha declarat que des del Govern defensen "l'autonomia" de la direcció de Radiotelevisió de Balears (IB3) per resoldre "qualsevol tipus de problema que pugui sorgir amb el propi Comitè de Treballadors o amb l'empresa adjudicatària", en el marc de la vaga convocada el 16 i 17 de gener per treballadors de Liquid Media --dels informatius d'IB3-- per reclamar, segons van apuntar, l'aplicació de l'Índex de Preus al Consum (IPC).

Així ho ha expressat Costa aquest divendres en roda de premsa on, així mateix, ha mostrat la voluntat del Govern perquè "es pugui arribar a un acord satisfactori" amb les parts implicades i, per tant, "es desconvoqui la vaga".

A més, ha assegurat que s'ha d'arribar a l'acord amb "tot el compliment jurídic necessari" i ha afegit que, per part del Govern i, concretament des de la Conselleria de Cultura, Participació i Deportis que és qui té competència, "donaran suport" en tot allò necessari per a les negociacions.