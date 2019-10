Costa diu que les declaracions enfront de la sentència del 'procés' les va fer "com a portaveu del Govern"

Publicado 18/10/2019 14:07:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern, Pilar Costa, ha assenyalat aquest divendres que les declaracions del passat dilluns manifestant la postura de l'Executiu autonòmic enfront de la sentència del 'procés' les va fer "com a portaveu del Govern". "Per tant, no tenim res més a reiterar", ha postil·lat.

Així s'ha expressat Costa en resposta a una pregunta dels mitjans sobre les crítiques de MÉS, que assegurava que la consellera -del PSIB- no havia consultat amb els seus socis ecosobiranistes ni amb Podem la postura oficial sobre la sentència de 'procés' independentista de Catalunya.

En concret, després de conèixer-se la sentència, el dilluns Costa va manifestar que el Govern respecta les "resolucions judicials" perquè "en un estat de dret la separació de poders és imprescindible" però assenyalava que "no es pot deixar el marge el que ha de ser un diàleg polític entre els governs de Catalunya i el d'Espanya".

Posteriorment, el també portaveu de MÉS, Guillem Balboa, va escriure en el seu compte de Twitter que aquestes eren "unes opinions particulars i no la postura oficial del Govern respecte a aquesta qüestió", ja que entenia que la postura pública sobre un assumpte d'aquest calat "estaria prèviament treballada, pactada i consensuada entre els socis de Govern".

Aquest divendres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Pilar Costa ha estat interrogada pels periodistes respecte a aquesta polèmica. "Les declaracions les vaig fer com a portaveu del Govern", ha indicat.

D'altra banda, respecte a les reivindicacions de Vox demanant il·legalitzar MÉS, o la reprovació al senador de MÉS Vicenç Vidal presentada pel PP, Costa ha recordat que són qüestions el debat de les quals correspon al Parlament, si bé ha apuntat que els responsables polítics han de "contribuir a posar serenitat i 'seny' en moments que puguin ser complicats".