Costa espera que "el diàleg per investir a Sánchez arribi a bon port" i reitera que és "bo" per a Balears

Publicado 19/7/2019 15:06:51 CET

El Govern comença "els treballs previs" per a l'elaboració dels pressupostos de la Comunitat, si bé és "important" la constitució del Govern per "analitzar com serà la situació de les Illes"

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha assegurat aquest divendres que és "imprescindible arribar a acords" al Govern per a la investidura del president en funcions de l'Executiu central, Pedro Sánchez, per la qual cosa ha esperat que "el diàleg arribi a bon port", ja que és "bo" per a l'Estat i també per a Balears.

En aquesta línia, en roda de premsa després del Consell de Govern, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha avançat que des del Govern han començat "els treballs previs" per a l'elaboració dels Pressupostos de la Comunitat, si bé ha matisat que és "important" la constitució del Govern per "analitzar com serà la situació de les Illes i el sostre de despesa".

En aquest sentit, Sánchez ha concretat que la constitució del Govern permetrà conèixer les retribucions per insularitat, recollides en el Règim Especial de Balears (REB) aprovat, les inversions que afectaran a l'arxipèlag, el desbloqueig de determinades partides i altres conceptes. A més, aquesta constitució servirà per avançar en la part fiscal del REB.

Així mateix, Sánchez ha explicat que el Pressupost seguirà les línies dels 'Acords de Bellver' i que estaran "clarament encaminats" a continuar amb polítiques socials, a reduir la desigualtat, en creixement econòmic i en la diversificació.

Finalment, Sánchez ha apuntat que aquesta última legislatura ha estat "de creixement econòmic i de creació d'ocupació, encara que sigui moderat", a més s'ha reduït el deute en 100 milions d'euros i s'han complert els objectius d'estabilitat.