Costa: "No hi ha amenaça per part del Govern davant la Llei de Residus, solament s'obre a la cooperació bilateral"

Publicado 17/5/2019 13:55:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha sostingut aquest divendres que "no hi ha amenaça" per part del Govern central davant la Llei de Residus aprovada pel Parlament i, en aquest sentit, ha assegurat que aquests "solament obren la cooperació bilateral" per "dos casos de disposicions concretes" que integra la Llei.

Preguntada en la roda de premsa posterior al Consell de Govern per dos possibles articles "inconstitucionals", Costa ha afegit que l'Executiu central "els demana que s'arribi a un acord amb la Comissió bilateral" que, segons ha apuntat, hi ha un termini de nou mesos per dur-la a terme.

"Estem convençuts que podem arribar a un acord amb la Comissió, com ho hem fet en altres lleis importants", ha conclòs.