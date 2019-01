Costa proposa que a la propera Conferència de Presidents s'inclogui l'accés a l'habitatge als temes a tractar

Publicado 30/1/2019 17:57:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha proposat aquest dimecres a Madrid que a la propera Conferència de Presidents s'inclogui l'accés a l'habitatge als tremas a tractar, en la sessió del Comitè Preparatori, d'Impuls i Seguiment de la Conferència de Presidents, on s'ha avaluat el grau de compliment dels acords adoptats en la VI reunió d'aquesta Conferència celebrada al gener de 2017.

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha informat que Costa ha assistit amb el director general de Coordinació, Joan Ignasi Morey, i en la seva intervenció, la consellera ha justificat que l'accés a l'habitatge hauria d'incloure's perquè "malgrat que les comunitats tenen competències en matèria legislativa, hi ha aspectes que afecten legislació estatal, com la Llei d'Arrendaments Urbans o la Llei Hipotecària".

D'altra banda, Costa també ha destacat altres temes "importants per a Balears", com són la regulació de l'educació de 0 a 3 anys o l'atenció a la dependència.

Pel que fa a el balanç dels acords adoptats el 2017, Costa ha destacat que "s'ha posat en valor el pacte contra les violències masclistes, amb un pressupost concret per a totes les comunitats autònomes".

A més, ha recordat que un altre "dels grans temes que queden pendents" és el de la reforma del sistema de finançament i, d'altra banda, també ha indicat que "un dels acords més importants presos és el de donar continuïtat, normalitat i regularitat a la conferència de presidents".

En aquest sentit, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha assegurat que després de les eleccions autonòmiques de maig i abans de finalització d'any es convocarà la setena Conferència de Presidents i que, per a això, se celebrarà abans dels comicis una reunió que deixi avançats els temes que es tractaran.