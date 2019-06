La creació d'empreses a Balears cau un 18,9% a l'abril respecte a 2018

Publicado 10/6/2019 10:04:55 CET

Balears va comptabilitzar durant abril la creació de 270 noves societats mercantils --un descens del 18,92% respecte al mateix mes de 2018--, per les quals es van subscriure uns 8,9 milions d'euros, enfront de les 49 societats que es van dissoldre, una xifra que suposa una caiguda del 24,62% en relació al mateix mes de l'any passat.

Respecte a març, la creació de societats mercantils va caure un 14,29%, mentre que la dissolució de societats va descendir un 16,95%.

Així mateix, el nombre d'empreses de les Illes que van ampliar capital a l'abril va créixer un 10,81% interanual, fins a les 82 empreses. El capital subscrit va ser de 140,64 milions d'euros, un augment del 45,74% a la del mateix mes de 2018.

A nivell nacional, el nombre de noves societats mercantils va baixar un 1,5% el passat mes d'abril respecte al mateix mes de 2018, fins a sumar 8.681 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials es van incrementar un 8,3%, fins a totalitzar 1.609.

Amb la reculada d'abril, que coincideix amb el mes en el qual es va celebrar la Setmana Santa, la creació d'empreses torna a terreny negatiu després de dos mesos consecutius d'alces interanuals.

El 19,6% de les societats mercantils que es van crear a l'abril es dedica al comerç i el 14,4% a immobiliàries, financeres i assegurances. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 20,2% va correspondre al comerç i el 15,9% a la construcció.

Per a la constitució de les 8.681 empreses creades a l'abril es van subscriure més de 246 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 43% respecte al mateix mes de 2018, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 28.426 euros, va retrocedir un 42,1% en taxa interanual.

De les 1.609 empreses que es van dissoldre a l'abril d'enguany, el 75,5% ho van fer voluntàriament, el 9,7% per fusió amb altres societats i el 14,8% restant per altres causes.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el quart mes de l'any va disminuir un 0,4% interanual, fins a les 2.440 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.672 milions d'euros, xifra un 28,6% inferior a la d'abril de 2018, mentre que el capital mitjà va ser de 685.500 euros, un 28,3% menys.

En taxa mensual (abril sobre març), la creació de societats mercantils va baixar un 8%, mentre que la dissolució de societats va retrocedir un 13,2%, registrant en tots dos casos el seu menor descens en un mes d'abril des de 2017.

MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades en el quart mes de l'any van ser Madrid (2.138), Catalunya (1.696) i Andalusia (1.404).

Per contra, les que menys societats van crear van ser La Rioja (30), Cantàbria (55) i Navarra (67).

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que van presentar major nombre són Madrid (451), Andalusia (241) i Catalunya (140).

Per contra, les que registren menys societats dissoltes són Navarra (8), La Rioja (10) i Extremadura (17).