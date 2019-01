La creació d'empreses a Balears cau un 4,6% durant el quart trimestre de 2018

Publicado 22/1/2019 12:54:28 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears va crear durant el quart trimestre de 2018 un total de 712 empreses, xifra un 4,6% inferior a la del mateix període de 2017, segons l'estadística mercantil elaborada pel Col·legi de Registradors i publicada aquest dimarts.

A nivell global, el nombre de societats constituïdes a Espanya al 2018 va aconseguir les 96.015, la qual cosa suposa un 1,1% més que l'any anterior, quan es van registrar 94.998 constitucions.

Malgrat aquest increment, que contrasta amb el descens del 7,2% registrat en 2017 per aquest indicador, l'estadística dels Registradors reflecteix que la creació d'empreses es manté per sota de les 100.000 operacions anuals.

Al quart trimestre de 2018 es van constituir a Espanya 22.651 societats mercantils, un 4,1% més que en el mateix trimestre de 2017, amb Madrid i Catalunya al capdavant, ja que entre ambdues van concentrar quatre de cada deu de les noves societats creades entre octubre i desembre.

La constitució d'empreses va augmentar al quart trimestre de 2018 en deu comunitats autònomes, especialment a Cantàbria (13,5%), Galícia (8,7%) i Catalunya (7,4%), es va mantenir a Navarra i va descendir en sis regions, fonamentalment a La Rioja (-20,2%) i Astúries (-12,9%).

Segons el Col·legi de Registradors, entre octubre i novembre de 2018 un total d'1.179 societats mercantils van traslladar la seva seu social a una altra comunitat autònoma, destacant les empreses que marxen de Madrid (356) i de Catalunya (214), a gran distància de la següent comunitat autònoma, que és Andalusia, amb 140.

Per la seva banda, un total de 26 societats mercantils de Balears van traslladar la seva seu social a una altra comunitat autònoma. En concret, cinc es van traslladar a Andalusia, una a Astúries, una a Canàries, quatre a Catalunya, tres a la Comunitat Valenciana, una a Galícia i 11 a Madrid.

Si es compara la relació entre entrades i sortides, Catalunya mostra un balanç negatiu, amb la pèrdua de seu social de 61 empreses, enfront de saldo positiu de 21 societats registrat per Madrid.

La resta de comunitats mostra saldos més o menys equilibrats, encara que es poden observar saldos més positius a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, País Basc, Balears, Navarra i Aragó. Per contra Andalusia, Castella i Lleó, Múrcia, La Rioja, Cantàbria i Galícia mostren saldos negatius.

LES EXTINCIONS AUGMENTEN UN 3,2% EN 2018

Per la seva banda, les extincions de societats van aconseguir les 8.194 societats en el quart trimestre de 2018, un 5,7% més que en el mateix trimestre de 2017. En el total de 2018 les extincions van augmentar el 3,2% sobre l'any anterior.

Per comunitats autònomes, les extincions van augmentar en el quart trimestre de l'any passat a Cantàbria (39,3%), Aragó (33,3%), Castella-la Manxa (29,8%), Canàries (29,6%), Múrcia (20%), Astúries (16,7%), Madrid (12,2%), Galícia (8,5%), Extremadura (6,5%), Navarra (3,8%) i Catalunya (1,4%).

Per contra, van baixar a La Rioja (-14,9%), País Basc (-5,5%), Castella i Lleó (-3,8%), Andalusia (-3,8%), Balears (-1,9%) i Comunitat Valenciana (-1,7%).

Així mateix, durant quart trimestre de l'any passat es van comptabilitzar 7.453 ampliacions de capital, amb un repunt del 6,1% sobre el mateix període de 2017. En termes d'import de capital augmentat es van desemborsar 7.732 milions d'euros, un 48,8% més que al mateix període de 2017.

ELS CONCURSOS DE CREDITORS PUGEN UN 3,7%

Les empreses en serioses dificultats financeres, que es van veure immerses en concurs de creditors en 2018, van totalitzar 3.614, un 3,7% més que l'any anterior, trencant així la tendència descendent que es registrava des de 2014. En el quart trimestre de 2018 es van declarar en concurs 947 empreses, un 4,4% més que en el quart trimestre de 2017.

Per comunitats autònomes, els concursos van registrar en el quart trimestre alces interanuals en nou comunitats, especialment a Navarra i Astúries, on es van duplicar; no van experimentar variació a Castella i Lleó, Extremadura i La Rioja, i van baixar en cinc regions, destacant els casos de Balears (-40%) i Galícia (-24,6%).