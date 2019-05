Cs aposta per realitzar un canvi tecnològic al SOIB i implantar 'xecs de formació'

Publicado 22/5/2019 12:35:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciudadanos (Cs) a la presidència del Govern, Marc Pérez-Ribas, ha explicat que la seva formació apostarà per implantar un canvi tecnològic al SOIB -que començaria amb la renovació de la seva web-, millorar l'atenció personalitzada i individualitzada en la institució laboral, i ha recalcat el compromís de la formació amb la implantació de "xecs de formació".

Segons ha informat el partit en un comunicat, el xec permetria que els propis treballadors es formin en "les ocupacions del futur". Amb aquesta mesura, "els aturats podrien escollir la formació que més s'adapti a les seves necessitats i a les necessitats del mercat laboral", ha explicat el candidat.

A més, Pérez-Ribas ha criticat que el primer trimestre de l'any es donés a Balears una taxa d'atur del 17 per cent, quelcom que, segons Ribas, es tradueix en "106.000 persones aturades".

D'altra banda, el candidat ha criticat el treball del 'Pacte', que ha aconseguit, segons ha lamentat, "pujar impostos i posar més traves per a la generació de riquesa". "Han tingut la sort que han conviscut amb una època de bonança", per la qual cosa ara la seva formació "tractarà de fer polítiques perquè l'economia i les empreses puguin créixer". "Millorarem la competitivitat de les illes", ha expressat Pérez-Ribas.

LA POLÍTICA DE PACTES

Preguntat per la política de pactes després de les eleccions, Pérez-Ribas s'ha mostrat caut i ha explicat que "encara és aviat per parlar de les condicions". "Les enquestes són tan volàtils que les desconeixem, però si ens atenem als resultats dels passats comicis, Cs es posiciona com a tercera força a Balears".

"Ara estic enfocat a pujar a la primera força", ha expressat el candidat evadint la pregunta d'un possible acord amb Vox.