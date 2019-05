Cs es compromet a derogar el decret del català a la sanitat perquè sigui un mèrit i no "requisit excloent"

Publicado 23/5/2019 14:18:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Ciudadanos (Cs) al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha assegurat aquest dijous que no renunciaran al talent "per motius ideològics" i que derogaran "el decret de català a la sanitat de manera que el català sigui un mèrit i no un requisit excloent".

Segons ha informat el partit en un comunicat, Pérez-Ribas ha recordat que "a Balears hi ha 430 metges col·legiats per cada 100.000 habitants, una mitjana superior a la mitjana espanyola" i ha assegurat que "el PSOE i els seus socis l'única cosa que fan és posar barreres que impedeixen que vingui més talent".

També en el marc de les mesures proposades per Cs en matèria sanitària, el candidat de la formació taronja ha subratllat que reduiran "les llistes d'espera mitjançant una avaluació de les seves causes, aportant més transparència i donant l'oportunitat als usuaris de saber online la situació actual del seu expedient".

Així mateix, ha apuntat que analitzaran "els centres sanitaris i hospitals per detectar els seus problemes i poder invertir en ells, i també estalviar costos amb la compra centralitzada de material entre centres sanitaris".

Finalment, ha apuntat que Cs elaborarà "un pla de recursos humans sanitaris a Balears per acabar amb la ultraprecarietat, l'excessiva temporalitat i el moviment de plantilles" perquè, segons ha assenyalat, volen "fomentar l'ocupació estable entre els professionals sanitaris", per a això concretaran "els criteris de la carrera professional" i desenvoluparan "un pla perquè cada vegada que una plaça quedi vacant es cobreixi automàticament".