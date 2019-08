Cs condemna els atacs contra el turisme i demana "contundència" a l'Ajuntament de Palma

Publicado 2/8/2019 11:20:54 CET

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha condemnat aquest divendres les pintades contra turistes en alguns cotxes de lloguer al centre de la ciutat, "per part d'un grup de joves extremistes", i ha exigit "contundència" a Cort.

"Palma és una ciutat oberta al món, i bona part de la nostra riquesa es basa en el turisme. Atacar els turistes és jugar amb el pa de moltes famílies palmesanes", ha manifestat Pomar en un comunicat.

Segons Cs, no es pot permetre "que els debats importants sobre la regulació del turisme es converteixin en una excusa perquè els extremistes campen a pler atacant els turistes". Per això, ha reclamat a l'Ajuntament de Palma "responsabilitat" a l'hora d'abordar assumptes com la regulació dels creuers, per dur a terme "un diàleg moderat entre totes les parts implicades".

"Si volen fer regulacions en alguns sectors turístics, que ho debatin amb tots els grups d'interès de forma assossegada i no se'n vagin als mitjans a criminalitzar la nostra principal font de riquesa", ha declarat la portaveu de Cs Palma, qui ha considerat que "posar un tweet de condemna està bé, però el que ha de fer l'alcalde José Hila és acabar amb aquestes actituds dins del seu equip de govern".

Finalment, ha manifestat que "no és la primera vegada que aquest grup extremista realitza aquest tipus d'accions i sembla que no s'estan prenent les mesures suficients per dissuadir-los dels seus atacs".