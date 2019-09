Cs critica "la falta de projecte per a les galeries de plaça Major" i creu que és "l'herència de no haver fet res"

Publicado 12/9/2019 12:13:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciutadans (Cs) Palma ha criticat aquest dijous la "falta de projecte del Pacte" per a les galeries de la plaça Major i ha considerat que això "és l'herència de no haver fet res en quatre anys".

Així s'ha pronunciat la portaveu del grup municipal de Cs Palma, Eva Pomar, després de conèixer el final de la concessió de les galeries de plaça Major.

"L'equip de govern fa temps que diu que està estudiant què fer en les galeries de plaça Major", ha indicat Pomar, qui ha criticat que, ara que s'ha acabat la concessió i ha recuperat l'espai, l'equip de Govern de Cort "no té ni projecte ni una solució per als comerciants que queden allí".

En relació a la situació dels comerciants, la portaveu de Cs Palma ha acusat el Consistori de "deixar-los tirats". "A un empresari o a un autònom no pots dir-li d'un dia per a un altre que ha de tancar el seu negoci", ha explicat Pomar, qui ha assegurat que "el comerciant que viu del seu negoci necessita una planificació empresarial. Es podia donar una pròrroga i l'Ajuntament no sembla per la tasca".

Així mateix, Pomar ha opinat que "cap regidoria ha volgut fer-se càrrec de la gestió de les galeries i han jugat a passar-se la pilota per llevar-se el problema de damunt". Segons la seva opinió, l'equip de govern és "inoperant, mancat de compromís i covard", a més de "no assumir les seves responsabilitats amb la ciutat".

Finalment, la portaveu ha instat l'alcalde de Palma, José Hila, a convocar a tots els partits "perquè l'oposició també pugui aportar idees, davant la falta d'un projecte clar, en un lloc icònic de la ciutat".