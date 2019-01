Cs demana la compareixença de la ministra de Justícia per explicar el decret d'"imposició lingüística" balear

Publicado 11/1/2019 13:49:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciutadans (Cs) a Balears ha sol·licitat la compareixença urgent de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, perquè expliqui al Congrés dels Diputats el decret "d'imposició lingüística" aprovat pel Govern balear en relació a l'Administració de Justícia a les Illes.

Segons va informar Cs en un comunicat, el diputat de Cs Balears al Congrés, Fernando Navarro, i la diputada Marta Martín, van registrar el dijous diverses preguntes al Govern, amb les quals demanen resposta per escrit, sobre les "eventuals discriminacions per raó de llengua" que inclou, a la seva semblar, el nou Decret publicat el 22 de desembre al Butlletí Oficial Balears (BOIB) sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat.

Així, Cs ha assegurat que el Decret estableix "l'obligació d'usar el català en tots els àmbits, quedant el castellà relegat a una situació subsidiària, únicament activable a petició de l'administrat".

Més concretament, han formulat al Govern, en primer lloc, "si el Decret introdueix o consagra discriminacions en els ciutadans espanyols per raó de llengua" i, per un altre, "si s'entén que podria limitar l'accés a l'ocupació pública i a la lliure circulació d'empleats".

A més, han qüestionat al Govern "si els preocupa que consagri la discriminació dels castellanoparlants a Balears, en establir l'Administració autonòmica que els representa que eliminarà la llengua comuna de les seves relacions amb l'administració de justícia".

Finalment, han preguntat "com es va a garantir al Govern la lliure comercialització i circulació de mercaderies i productes i la no imposició de traves comercials i empresarials per raons lingüístiques".

Fonts del Govern van negar a Europa Press, per la seva banda, que el nou decret imposi el català en l'administració de Justícia i ha explicat que "solament s'ha recuperat el que ja era una realitat" gràcies a "un consens que sempre ha existit per a l'ús d'ambdues llengües, el català i el castellà".

En aquest sentit, van detallar que aquest consens polític va estar vigent fins a l'arribada del PP de José Ramón Bauzà, que va eliminar l'article 9 d'aquest decret, el qual havia existit des dels anys 80.