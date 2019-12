Cs demanarà explicacions al Consell per la "injustícia" entre municipis en el cobrament del servei de bombers

Publicado 10/12/2019 13:52:03 CET

El Grup Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca interpel·larà en el ple del proper dijous a l'equip de govern per la "injustícia" que, al seu judici, genera la institució entre els municipis de més de 20.000 habitants en cobrar" a uns sí i uns altres no el servei de bombers", denominat Servei de Protecció i Salvament (Serpresial).

Segons han informat en una nota de premsa, la Llei Reguladora de Bases del Règim Local estableix que els municipis de més de 20.000 habitants han de prestar el servei de prevenció i extinció d'incendis, si bé al no comptar amb efectius propis aquesta tasca la realitza el Consell de Mallorca.

En aquest sentit, el 2015 la institució insular va comunicar la seva intenció de començar a cobrar aquest servei als municipis mallorquins que complien el requisit de població, Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor i Marratxí.

"Però el fet és que només 3 d'ells, Calvià, Llucmajor i Manacor, paguen pel servei, tal com figura, per exemple, en l'avantprojecte de Pressupostos per 2020, que preveuen ingressar 750.000 euros per aquest concepte", han criticat des de la formació.

Per a la portaveu de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, aquest fet "és una mostra més que l'equip de govern presumeix de ser municipalista, però la realitat és que genera injustícies entre els municipis i s'oblida de la seva obligació de promoure la igualtat de tracte entre ells".