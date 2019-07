Cs exigeix la dimissió del director insular de Política Lingüística per 'tweets' en els quals compara al partit amb ETA

Publicado 22/7/2019 14:21:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grup de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha exigit aquest dilluns la dimissió del recentment nomenat director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, a causa de missatges publicats en Twitter el 2018 contra la formació taronja, en els quals els va anomenar "terroristes" i els va equiparar a ETA.

"La seva actitud intolerant el descarta automàticament per representar als ciutadans en una institució pública", ha protestat Cs en una nota de premsa.

La portaveu de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha subratllat que "Lluís Segura ha comparat a les xarxes socials a Cs amb ETA per demanar el respecte a la neutralitat de les institucions i a la pluralitat dels ciutadans".

"Ha qualificat de 'nazis' i 'escòria' a membres de la nostra formació, i ha donat mostres sobrades de patir turismofobia", ha criticat Camiña, que creu que Segura no pot "exercir un càrrec en el qual ha de representar a tots els mallorquins amb un esperit de diàleg i consens".

"Una persona que ha comparat a Cs amb terroristes no està només insultant el nostre partit, sinó també a les més de 34.600 persones que ens van votar el passat 26 de maig, i per això creiem no només que ha de dimitir sinó que no hauria d'haver estat nomenat mai per a un càrrec així", ha assegurat la portaveu.

Finalment, Camiña ha puntualitzat que "les seves paraules resulten encara més intolerables i hipòcrites" tenint en compte que "Cs no s'ha assegut en cap cas amb una persona vinculada amb ETA, encara que sí ho ha fet el seu soci de govern, el PSOE, amb Arnaldo Otegi".

La coordinadora de Cs a Llucmajor, Noemí Getino, ha repassat en el seu perfil Twitter missatges antics de Lluís Segura -varis d'ells publicats a l'agost de 2018-, en els quals aquest afirma que "Ciutadans = ETA" i equipara als seus militants amb els de Falange, entre altres.