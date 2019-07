Cs insta Cort a adquirir els antics multicines 'Metropolitan' per construir un PAC al barri de Pere Garau

Publicado 5/7/2019 12:44:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup municipal de Ciudadanos (Cs) Palma, Eva Pomar, i el regidor de la mateixa formació, Alejandro Escriche, s'han traslladat aquest divendres al barri de Pere Garau per instar l'Ajuntament a l'adquisició dels antics multicines 'Metropolitan Palace' per construir allí un PAC que pugui atendre a les necessitats sanitàries dels veïns.

Segons ha informat Cs en un comunicat, en declaracions davant els mitjans, Pomar ha assenyalat que Pere Garau té un "Centre d'Atenció Primària que s'ha quedat desfasat i que no té capacitat per atendre a les més de 30.000 persones que viuen al barri".

En aquest sentit, la portaveu de Cs Palma ha recordat que "Pere Garau té la mateixa població que Inca" i que "malgrat això, no hi ha ni una zona verda amb parcs, solament un col·legi, un PAC i un Casal de Barri tan petit que no dóna per fer moltes activitats".

Per això, Pomar ha reclamat a l'Ajuntament asseure's a negociar amb Aficine, la propietària del solar, per poder arribar a un acord satisfactori, i una vegada aconseguit l'acord, asseure's amb el Govern per a la construcció del citat nou Centre d'Atenció Primària.

"La construcció del PAC és una reclamació dels veïns des de fa temps", ha recordat Pomar, qui ha acusat l'equip de govern de "no atendre les necessitats del barri de Pere Garau", i els ha instat a aclarir si "prefereixen adquirir el solar per solucionar una necessitat del barri o si van a deixar que l'edifici es degradi i s'ompli d'okupes fins que un empresari decideixi construir un hotel o habitatges privats".

Així mateix, la portaveu de Cs a l'Ajuntament de Palma ha declarat que "el cost del solar pot finançar-se amb fons de Capitalitat", per la qual cosa ha animat a l'alcalde, José Hila, a "barallar davant les seves companyes Armengol i Cladera pel que a Palma li pertoca per llei".

Finalment, Pomar ha explicat que "en cas que es dugui a terme aquest projecte, podria aprofitar-se el PAC actual per reformar-ho i construir un Casal de Barri en condicions".