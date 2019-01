Cs Palma no assistirà als Premis Ciutat de Palma "perquè deixen de costat una part dels ciutadans"

Publicado 15/1/2019 14:26:42 CET

Critica la "precarietat" del Cos de Bombers

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cs Palma ha anunciat aquest dimarts que no assistiran als Premis Ciutat de Palma perquè entenen que aquests "deixen de costat una part dels ciutadans".

En un comunicat, el portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha considerat que els premis "no són els que una ciutat inclusiva com la nostra es mereix" i ha negat la possibilitat d'assistir i lliurar un premi en els Ciutat de Palma 2019. Segons la seva opinió, "l'actual equip de govern desterra el castellà" i "no entén el significat de societat plural".

Bauzà ha expressat que el seu compromís "com a partit inclusiu", és el de "recuperar el bilingüisme en l'administració i en tots els actes, i festes, promoguts per l'Ajuntament de Palma". Així, ha assegurat que, si governen a partir de maig, "acabaran amb la politització en tots els actes de l'administració per acontentar a una petita part de la societat".

Així mateix, ha denunciat que "ara mateix, si una empresa vol aspirar a un contracte de l'Ajuntament, ha d'enviar els plecs en català, si ho fa en castellà, està descartada" pel que és "intolerable".

A més, ha informat que el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, "es queixa que per culpa de Cs en l'administració s'ha reduït el català al 96,4 per cent", per la qual cosa ells han anunciat que seguiran enviant les proposicions en castellà "per mantenir viu aquest 3,6 per cent", ha explicat Bauzá.

També ha criticat "les innombrables faltes ortogràfiques en castellà al programa de Sant Sebastià" i ha dit sentir "vergonya aliena". "Ja denunciem que la biografia d'Emili Darder estava plena de faltes. Sembla que solament gastem els diners en correctors en català", ha declarat.

SUPORT Al COS DE BOMBERS DE PALMA

D'altra banda, el regidor de Cs Palma Bartomeu Cañellas s'ha pronunciat sobre el Cos de Bombers de Palma explicant que "la població augmenta i cada vegada hi ha menys personal i recursos en el Cos de Bombers".

En aquest sentit, ha apuntat que "alguns vehicles tenen més de 30 anys d'antiguitat, el camió bomba original està avariat i el substitut no pot anar a més de 50 km/h". A més, "hi ha tres autoescales i duess d'elles estan trencades des de 2015".

Cañellas ha remarcat que en 2017 es van comprar uns equips de respiració autònoma, que van costar 350.000 euros, i que en aquests moments es troben "guardats en una habitació perquè no són compatibles amb els sistemes de comunicació".