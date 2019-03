Cs Palma presenta una esmena a la totalitat a l'Ordenança de Benestar Animal per "falta de consens i deficiències"

Publicado 7/3/2019 16:44:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciutadans (Cs) Palma ha presentat aquest dijous una esmena a la totalitat a l'Ordenança per a la tinença i el benestar dels animals de família i domèstics en la societat urbana' per "la seva falta de consens" i les seves "greus deficiències".

Segons ha informat el partit en un comunicat, també s'ha sol·licitat la paralització de la tramitació i que s'iniciï la redacció d'una nova ordenança amb el consens d'entitats especialitzades.

"Resulta incomprensible que es redacti una Ordenança sense parlar amb els sectors implicats. Torna a demostrar-se que a aquest equip de govern no li importa el consens", ha manifestat el portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá.

En aquest sentit, el regidor de Cs, Bartomeu Cañellas, ha qualificat "nyap" l'Ordenança i ha denunciat que no s'hagi consensuat amb entitats animalistes.

"No entenem com pot ser que per a la redacció d'aquesta ordenança no s'hagi consultat a col·lectius tan implicats en el benestar animal com són el Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears, els Empresaris Veterinaris de la CAEB, la Societat Canina de Balears o la Federació Balear de Colombofilia", ha assenyalat Cañellas.

Així mateix, el regidor de Cs Palma ha explicat que l'ordenança presenta "greus deficiències", ja que "aquest text parla d'esterilitzar als animals, que, una activitat que a part de ser de dubtosa legalitat, és una pràctica perillosa per a la salut dels animals, ja que aquesta intervenció quirúrgica sempre ha de ser avalada per un facultatiu veterinari".

D'altra banda, Cañellas ha destacat que "aquesta ordenança envaeix competències autonòmiques, com obviar la necessitat de comptar amb un nucli zoològic expedit per la Conselleria de Medi ambient per a la tinença d'un nombre determinat d'animals; no val amb una autorització municipal".