Cs i PP mantenen la primera trobada formal per negociar un pacte de govern en el Consell d'Eivissa

Publicado 8/6/2019 18:54:17 CET

EIVISSA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representants de Ciudadanos Eivissa i del Partit Popular han mantingut una primera trobada formal per negociar els acords programàtics que podrien regir el govern del Consell d'Eivissa en la propera legislatura.

Segons han explicat les formacions, per part de Cs han participat en la reunió el conseller electe Javier Torres, el secretari d'organització insular, Juan Manuel Gil, i el secretari insular de programes i àrees sectorials, David Ortega.

Per part del PP, han estat presents el president insular José Vicente Marí Bosó, així com el conseller electe Mariano Juan i la subsecretària de relacions institucionals, Sara Ramón.

Durant la trobada s'han posat en comú els principals temes coincidents als programes d'ambdues formacions, com a punt de partida a la confecció d'un hipotètic programa de govern.

El conseller de Ciudadanos, Javier Torres, ha explicat que "les negociacions van per bon camí", encara que cal "depurar alguns matisos", per la qual cosa confien a mantenir la "bona sintonia" en les properes trobades.

Per la seva banda, el president del PP a l'illa, José Vicente Marí Bosó, també ha assegurat que "existeix molt bona sintonia entre les dues formacions", ja que comparteixen "molts punts programàtics, així com les ganes de posar solució a alguns problemes de l'Illa als quals en l'última legislatura no s'ha donat resposta".

Ambdues formacions s'han emplaçat a noves reunions en els propers dies.