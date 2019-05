Cs promet reduir el tram autonòmic de l'IRPF i bonificar l'impost de successions a Balears

Publicado 14/5/2019 11:46:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a la Presidència del Govern, Marc Pérez-Ribas, s'ha compromès aquest dimarts a reduir el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), si governa a Balears després de les eleccions del 26 de maig.

Es tracta d'una de les mesures fiscals que el candidat ha presentat en declaracions als mitjans enfront de l'Agència Tributària de Balears (ATIB), on ha ressaltat que el tram autonòmic de l'IRPF a l'arxipèlag és "superior a la mitjana d'Espanya" a les rendes baixes.

Entre altres propostes, Pérez-Ribas ha anunciat que volen bonificar l'impost de successions i donacions en transmissions entre parents directes i també reduir-ho per a la resta de parents, així com establir que les herències de negocis familiars i d'explotacions agrícoles familiars no paguin imposts. "No volem que cap ciutadà de Balears hagi de renunciar a cap herència", ha emfatitzat el cap de llista de Cs.

Igualment, Cs ha plantejat reduir l'impost de patrimoni "per incentivar les inversions a les Illes".

El cap de llista de la formació taronja ha subratllat que l'objectiu és "alleujar la pressió fiscal sobre la classe mitjana treballadora" i "que les persones que viuen a Balears no hagin de pagar més imposts que els d'altres comunitats autònomes".

"LES ENQUESTES SÓN MOLT VOLÀTILS"

D'altra banda, preguntat per les previsions de resultats electorals, Pérez-Ribas s'ha limitat a assenyalar que "les enquestes són molt volàtils" i que al seu partit surten "per guanyar". "Som l'única opció de canvi que hi ha a Balears", ha defensat.

Respecte a la seva política de pactes, el candidat ha remarcat que "al moment del recompte" de vots prendran "les decisions oportunes".