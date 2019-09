Cs Sant Josep demanarà que es declari Cala d'Hort com a 'Platja sense fums' a partir de 2020

Publicado 16/9/2019 10:27:05 CET

EIVISSA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciudadanos a Sant Josep (Eivissa) sol·licitarà a l'Ajuntament que declari Cala d'Hort com a 'Platja sense fums' a partir de gener de 2020.

En aquest sentit, el regidor i portaveu de Cs en el Consistori, Daniel Becerra, ha assegurat que aquest lloc, situat en la Reserva Natural des Vedrà, Es Vedranell i Illots de Ponent, és el lloc "ideal" per estrenar aquesta mesura en el municipi "i posar en valor la principal riquesa d'Eivissa".

"Els problemes derivats del consum de tabac a les platges són de sobres coneguts. Els cigarrets tenen elements tòxics per a les persones i l'ecosistema com la nicotina i el quitrà i després es converteixen en burilles que triguen fins a deu anys a degradar-se", ha explicat Becerra, qui ha sentenciat que Sant Josep "no pot permetre's quedar al marge de la realitat i no apostar per canviar de manera definitiva l'enfocament de les polítiques relacionades amb el medi ambient".

Segons la moció de Ciudadanos, la zona de Cala d'Hort quedaria declarada lliure de fums a partir de 2020, encara que no implicaria cap mesura sancionadora de moment.

L'edil ha explicat que "l'objectiu no és recaptatori, sinó començar amb una campanya que cerca promoure els hàbits de vida saludables i conscienciar a la ciutadania sobre els efectes adversos de fumar a les platges i deixar les burilles en un entorn natural".

El portaveu ha asseverat que aquesta iniciativa "serà acollida de bon grat per la immensa majoria dels residents i els turistes", sent una mesura que ja funciona a totes les comunitats del Mediterrani.