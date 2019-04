Cs sol·licita que el Velòdrom de Tirador sigui declarat Bé Catalogat pel Consell

Publicado 17/4/2019 14:45:22 CET

Ciutadans (Cs) en el Consell de Mallorca ha registrat aquest dimecres una sol·licitud perquè el Velòdrom de Tirador sigui declarat Bé Catalogat per la institució insular perquè "no es vegi afectat" pel projecte de Bosc Urbà que l'Ajuntament de Palma ha engegat.

En un comunicat emès pel partit s'ha concretat que el Bosc Urbà de Cort inclou els terrenys d'aquest Velòdrom i del Canòdrom annex.

La portaveu de Cs en el Consell, Catalina Serra, ha explicat que el ple de la institució va aprovar per unanimitat a l'octubre una moció de Cs en la qual s'instava a l'Ajuntament a incloure el Velòdrom al catàleg de patrimoni municipal d'edificis protegits.

Així mateix, Serra ha subratllat que, en aquest mateix ple, "també es va acordar que si el consistori palmesà no ho feia en un termini de cinc mesos, el Servei de Patrimoni del Consell iniciaria el procediment per declarar-ho com a Bé Catalogat".

"L'Ajuntament de Palma no ha fet els seus deures en aquest sentit, així que des de Ciutadans hem decidit prendre de nou la iniciativa i registrar nosaltres la sol·licitud perquè sigui declarat Bé Catalogat", ha indicat Catalina Serra.