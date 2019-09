Cs trasllada la seva "preocupació" per la fallida de Thomas Cook i preguntarà a Armengol quin actuacions durà a terme

Actualizado 23/9/2019 13:19:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha traslladat la seva "preocupació per la situació d'incertesa" que suposa el cessament de l'activitat de l'aerolínia Thomas Cook i ha anunciat que preguntarà al ple d'aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quines actuacions durà a terme "davant aquesta crisi".

Així ha informat aquest dilluns la diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Ciudadanos, Patricia Guasp, en roda de premsa, en la qual també ha volgut mostrar la seva "repulsa" contra l'assassinat masclista ocorregut el diumenge en la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines).

Guasp ha informat del canvi d'una pregunta parlamentària en el ple "per raó d'urgència" sobre les actuacions que durà a terme el Govern davant la "incertesa" per l'anunci del cessament d'activitat del turoperador britànic Thomas Cook. A més de traslladar la seva "preocupació" per les informacions que apunten a la suspensió de pagaments de l'operador a hotelers i empresaris de les illes, segons la portaveu de Cs.

"Lamentem aquesta situació que porta anunciant-se des de fa mesos i que ni Armengol ni Sánchez han actuat ni elaborat un pla de contingència davant aquesta situació, amb més de 1000 treballadors que poden perdre el seu treball", ha asseverat Guasp.

La diputada també ha assegurat que la reacció del Govern "arriba tard" i, per tant, les solucions "també ho faran". Respecte a això, Guasp ha informat de la seva reunió amb l'Eurodiputat de Cs, José Ramón Bauzá, per "seguir de manera coordinada" des de la Unió Europea i des del Grup Parlamentari, el desenvolupament dels esdeveniments i de la resposta del Govern davant aquesta crisi.

Quant a les iniciatives parlamentàries del dimarts, Guasp ha destacat la moció que deriva de la interpel·lació de fa 15 dies en la qual van preguntar a la portaveu del Govern, Pilar Costa, sobre la "sobreestructura" del Govern que, segons Guasp, està "engreixat per criteris partidistes i quotes ideològiques".

En aquest sentit, Cs instarà el Govern a "moderar" la seva política de nomenaments i a "no incrementar més" l'organigrama institucional el que queda de legislatura, a més de proposar "no augmentar els càrrecs de gerents i directors gerents de les empreses públiques", i que el Govern porti a terme "més mesures de transparència", ha explicat Guasp.

Quant a la pregunta oral, Cs instarà la presidenta sobre la seva valoració davant les dades de criminalitat que situaven Balears com la Comunitat amb més infraccions penals per habitant -amb 68,4-, i preguntarà a Armengol si posaran "més efectius" per evitar aquesta situació.

D'altra banda, el diputat Juanma Gómez preguntarà a la consellera de Salut per les mesures del Govern per "garantir" la seguretat i integritat del personal sanitari del Servei Públic de Salut.

A més, Cs ha informat que presentaran una declaració institucional per donar suport al turisme "com a motor de l'economia de Balears" el proper dia 26 de setembre. Amb això, pretenen que s'aprovi una "major formació" per als treballadors del sector turístic en el domini de llengües estrangeres, a més de "denunciar" l'increment dels actes vandàlics contra el turisme a Palma.

Finalment, quant a les candidatures per a les properes eleccions del 10 de novembre, Guasp ha assegurat que la "voluntat" és que es repeteixin els mateixos caps de llista per part de Ciudadanos.