El CSIF alerta de "condicions infrahumanes" per la calor en una oficina del SEPE a Palma

El sindicat denunciarà el cas davant Inspecció de treball per les elevades temperatures

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha alertat de les condicions infrahumanes" en les quals s'està treballant en una oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a Palma per la calor, a causa que el sistema de climatització està espatllat des de fa un mes.

La delegada sindical del CSIF, María Fernández, ha explicat que fins avui no s'ha procedit a la substitució o reparació del sistema, malgrat haver-se posat de manifest a la Direcció Provincial del SEPE i al Servei d'Ocupació (SOIB), en ser l'encarregat del manteniment de les oficines de l'atur.

Així, ha indicat que la direcció del centre ha posat ventiladors però aquests són "insuficients" i que al·leguen que l'assumpte "no té solució immediata i que s'ha de fer una reforma integral en un futur".

D'aquesta manera, ha explicat que s'està esperant la reforma integral des de fa més d'un any i que, d'altra banda, per intentar arreglar el sistema es necessita que vingui un tècnic des de Barcelona perquè, tal com ha dit Fernández, "és tan antic" que els tècnics "d'aquí no s'atreveixen a tocar-lo".

Davant això, el sindicat procedirà a denunciar davant la Inspecció de treball i, si cap, "sol·licitar el tancament" de les dependències d'aquesta oficina del SEPE, ja que en la mateixa "s'aconsegueixen temperatures totalment insostenibles".

D'altra banda, indiquen que els problemes de climatització s'han detectat a més oficines amb aparells obsolets que sofreixen "avaries contínues". Per això, no descarten presentar més denúncies en els propers dies referents a altres oficines.