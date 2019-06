Cultura crea un cens amb 92 símbols, llegendes i esments franquistes perquè siguin retirats

Publicado 7/6/2019 14:00:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern en funcions ha estat informat aquest divendres de la creació d'un cens de 92 símbols, llegendes i esments franquistes, per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, d'acord amb el que es disposa en el la llei d'abril de memòria i reconeixement democràtics i que determina que hauran de ser retirats.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, el cens incorpora símbols que pertanyen a noms de carrers, distincions i reconeixements honorífics, plaques en blocs de cases i creus de la Victòria i estan repartits en 28 municipis de les Illes.

Més concretament, a Mallorca "es concentren la majoria" amb 25 a Alaró, Alcúdia, Ariany, Bunyola, Calvià, Capdepera, Escorca, Inca, Llucmajor, Manacor i Palma, entre altres; a Eivissa hi ha 2, Eivissa i Sant Antoni de Portmany; i de Menorca, 1, Es Castell.

Tal com estableix un article de la citada Llei, els esments que estiguin situats en llocs de titularitat estatal, es regiran pel que es disposa en la Llei 52/2007, per la qual "s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van sofrir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura", i que, així mateix, "la seva destinació no podrà ser més que l'establert per la Comissió Tècnica d'Experts".

A més, ha explicat que en la llei "es considera contrari a la memòria democràtica l'exhibició pública d'escuts, insígnies i altres objectes realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment de la revolta militar de 1936 i del franquisme, es considera contrària a la Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes".

Amb tot, ha sostingut que la creació del cens, per tant, dóna resposta a ella que estableix un termini de 12 mesos des de l'entrada en vigor perquè la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes elabori un cens de símbols, llegendes i esments, que hauran de ser retirats o eliminats, tal com estableix la norma.

El cens --que serà presentat al Parlament i publicat en la pàgina web creada-- ha estat elaborat a partir d'un treball de camp, d'una banda, i d'un treball de documentació, per una altra, i l'han desenvolupat un grup d'historiadors dirigits per Bartomeu Garí Salleras.

Més concretament, el cens conté, d'una banda, un estudi en què es detalla l'ús que es va fer durant el franquisme dels espais públics referit als noms dels carrers i places i els nous monuments instal·lats durant el període franquista i, per un altre, cada municipi compta amb una relació dels símbols i els esments que hi ha hagut al llarg del temps, dels quals s'han retirat i, finalment, dels quals encara perduren.

Preguntada per elements en concret i per si l'estàtua de Sa Feixina està incorporada al cens, Costa ha assegurat que Cultura ja facilitarà la llista dels 92 símbols.