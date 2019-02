El cupó de l'ONCE del proper 19 de febrer homenatjarà els 125 anys del periòdic local Última Hora de Balears

ONCE

L'entitat emetrà cinc milions i mitjà de cupons que recorden l'aniversari

El cupó de l'ONCE del proper dimarts 19 de febrer homenatjarà els 125 anys d'existència del periòdic Última Hora de Balears, amb cinc milions i mig de cupons amb un logo que difon l'aniversari del periòdic.

Segons ha informat l'ONCE en un comunicat, el delegat territorial de l'ONCE, José Vilaseca i la presidenta del consell de direcció, María del Carmen Soler, han presentat avui aquest cupó davant els mitjans de comunicació amb la presidenta del Grup Serra, Carmen Serra i el director i editor del periòdic, Miquel Serra.

El Diari Última Hora neix al maig de 1893, com a diari vespertí, amb vocació d'informar a la major celeritat possible, amb el nom de 'L'Última hora'. El periòdic ha passat per diverses etapes i amb el temps s'ha reconvertit en diari matutí, amb edicions a Eivissa i Menorca, amb les versions impresa i digital.