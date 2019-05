El curs 2019-2020 tindrà onze cicles de Formació Professional de nova implantació, entre ells el d'olis i vins

Publicado 9/5/2019 16:19:25 CET

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha presentat aquest dijous l'oferta formativa de Formació Professional (FP) per al curs 2019-2020 que, entre altres qüestions, inclou onze cicles de FP de nova implantació entre els quals destaca la incorporació del Grau Mitjà d'Olis d'Oliva i Vins a l'IES Binissalem, segons ha informat la Conselleria en una nota.

En total, l'oferta formativa de FP per al curs que ve serà de 413 cicles formatius repartits en 88 de FP bàsica, 200 de grau mitjà i 125 de grau superior.

Així, en relació als cicles de nova implementació hi haurà set FP de Grau Mitjà i quatre FP de Grau Superior. Quant als cicles de grau mitjà, les novetats són el cicle de Gestió administrativa (Formentera), Fleca, rebosteria i confiteria i Producció agroecològica (Eivissa), Fusteria i moble i Olis d'oliva i vins (Mallorca), Manteniment d'embarcacions d'esbarjo i Instal·lacions frigorífiques i de climatització (Menorca).

En el cas del grau superior, els cicles de nova implantació són el de Condicionament físic (Mallorca), Ensenyament i animació socioesportiva, Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (Menorca) i Automatització i robòtica industrial (Eivissa).

FP DUAL

A més, March ha detallat que l'oferta de places d'FP Dual, que combina la formació al centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda en una empresa, augmentarà en quatre grups de primer. Així, el curs 2019-2020 preveu una nova implementació del cicle de Grau Superior d'administració de Sistemes Microinformàtics en Xarxa a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma en modalitat dual i es mantenen el cicle de Producció Agroecològica (CIFP Can Marines) i els cicles de grau mitjà que s'ofereixen cada dos anys (el de Carrosseria a l'IES Manacor i el d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques a l'IES Politècnic).

"Aquesta legislatura hem posat les bases per canviar en quantitat i qualitat el que ha de ser la FP, un nivell educatiu clau per a la millora de la productivitat del sistema econòmic de les Balears i un element de cohesió social perquè és un nivell que pot suposar una lluita contra l'abandó escolar prematur i donar a tothom la capacitat per integrar-se al món social i laboral", ha declarat el conseller d'Educació i Universitat, Martí March.

PER ILLES

D'altra banda, a Mallorca s'implanta el cicle de grau mitjà de Fusteria i moble, de la família professional de Fusteria, moble i suro a l'IES Politècnic (Palma).

En el cas d'Eivissa, s'implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Fleca, rebosteria i confiteria en el IES Sa Serra (Sant Antoni de Portmany), mentre que a l'IES Isidor Macabich (Eivissa) es durà a terme un canvi de perfil en la família d'Electricitat i electrònica per al grau superior d'Automatització i robòtica industrial.

Quant a Menorca, el nou curs suposa l'increment de l'oferta del CIFP Centre de la Mar (Maó) amb la implantació del cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo. D'altra banda, l'IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella) tornarà a oferir el cicle formatiu de grau superior d'Agències de viatges i gestió d'esdeveniments.

Finalment, a Formentera s'oferirà el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa, després de bastants de cursos sense oferir-se.

CURS 2018-2019

En un altre ordre de coses, la Conselleria ha detallat que en el curs 2018-2019 s'ha registrat un total de 15.618 alumnes entre totes les modalitats de FP de Balears, un increment de 1.600 alumnes des de 2015.

En aquest sentit, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, ha destacat que és "molt important continuar potenciant l'oferta de cicles formatius lloc que arriba a la franja d'edat que acumula més abandó escolar".

El procés d'inscripció per al curs 2019-2020 s'inicia el proper 3 de juny per als cicles de FP presencials i de FP dual.