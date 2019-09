El curs escolar 2019-2020 a Balears comptarà amb 359 professors més que l'any passat

Publicado 9/9/2019 11:02:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

El curs escolar 2019-2020 comptarà a Balears amb 359 professors més --268 a Mallorca, 70 a Eivissa, 15 a Menorca i 6 a Formentera-- a causa de l'augment d'alumnat, que es xifra aquest any en 2.228 estudiants.

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Universitat i Investigació en una roda de premsa, en la qual ha afegit que des de 2015 l'increment de professorat se situa en 1.500 docents. Aquest any es consoliden, a més, prop de 850 professors funcionaris, passant els docents interins del 37 per cent al 28 per cent.