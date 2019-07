Declaren improcedent la reclamació de 20.000 euros de l'Ajuntament de Calvià per no trobar 700.000 rebuts

Publicado 7/7/2019 11:31:39 CET

A més, es va impugnar el contracte i es va retenir una garantia de 215.900 euros a pesar que l'empresa no podia tenir accés als rebuts

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un jutjat del Contenciós Administratiu de Palma ha declarat improcedent la liquidació d'un contracte, la retenció d'una garantia de 215.900 euros i la reclamació de 23.700 euros per part de l'Ajuntament de Calvià a una empresa de processament de dades per no trobar 700.000 rebuts ja pagats, a pesar que la companyia no disposava d'accés als servidors del consistori i per tant, als rebuts desapareguts.

En concret, la sentència declara "disconforme" a dret i anul·la l'acord de la junta de govern de Calvià pel qual es prenia aquesta decisió i condemna a l'Ajuntament a pagar les costes del procediment. La decisió no és ferma i es pot recórrer.

Entre altres assumptes, la sentència recull que l'Ajuntament justifica la no devolució de la garantia en què li "falten uns 700.000 rebuts", ja pagats però ignora "aspectes de la seva tramitació", encara que la companyia, defensada per la lletrada Rosa Roldan, no disposava d'accés als servidors de l'Ajuntament, de manera que "s'ignora la causa de tal desaparició".

D'aquesta manera, l'escrit estableix que l'Ajuntament defensa arguments que "no poden prendre's com a vàlids per justificar la resolució impugnada" i que no està acreditada "la concurrència de cap incompliment" en l'execució del contracte o en les obligacions derivades d'aquest.

Així mateix, també s'assenyala que el consistori tampoc justifica la "decisió adoptada" i que es fonamenta en un informe de liquidació del contracte que "no se sustenta en proves o arguments" que justifiquin les asseveracions de l'Ajuntament.