Declaren Inversió d'Interès Autonòmic la construcció del nou edifici del Centre de Salut Son Ferriol

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres la declaració de la construcció del nou edifici del Centre de Salut Son Ferriol com a Inversió d'Interès Autonòmic, la qual compta amb una inversió prevista de tres milions i mig d'euros.

"L'antiguitat de l'edifici actual, construït l'any 1984, i el ràpid increment de la població d'aquest barri fan imprescindible disposar d'un nou equipament per atendre les necessitats dels residents", ha explicat en roda de premsa.

Actualment, el Centre de Salut Son Ferriol cobreix una població de 14.523 persones, 2.275 de les quals tenen menys de 14 anys. Per això, el Servei de Salut va iniciar el passat mes de desembre el concurs d'idees per a la construcció del nou edifici; per la seva banda, el termini per presentar projectes va vèncer el 22 de gener d'aquest any.

Cal recordar que, per atenuar les dificultats que pot provocar la tardança en la tramitació, es va publicar en el BOIB el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de Balears.

El nou edifici tindrà una superfície construïda de 2.300 m2, és a dir, més del doble que l'actual, que ocupa 915 m2. Malgrat la diferència de dimensions, es podrà situar en el mateix solar, ja que el nou edifici tindrà dues plantes.

Finalment, es disposarà de 900 m2 per albergar dotze consultes de medicina de família, dotze d'infermeria, tres de pediatria, dues d'infermeria pediàtrica i una consulta polivalent. A més, hi haurà una sala de capellans i una sala de cirurgia menor i, també, un servei de rehabilitació amb fisioterapeuta.