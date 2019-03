La demanda elèctrica de Balears disminueix un 9,5% al febrer respecte l'any passat, segons Endesa

Publicado 6/3/2019 13:31:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica a Balears durant el mes de febrer ha estat de 410.990 megavats per hora (MWh), la qual cosa suposa un descens del 9,5 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, segons ha informat Endesa.

En un comunicat difós aquest dimecres, l'empresa ha apuntat que, per Illes, la demanda elèctrica ha disminuït un 10 per cent a Mallorca registrant els 319.319 Mwh, mentre que la demanda ha disminuït un 6,7 per cent a Menorca, un 6,7 per cent a Eivissa i un 8,7 per cent a Formentera.

Respecte a la demanda elèctrica anual acumulada durant els dos primers mesos de 2019, la demanda s'ha situat en 883.308 MWh en totes les Balears, la qual cosa representa un descens del 0,5 per cent respecte el consum acumulat en el mateix període de l'any anterior.

Per Illes, Mallorca ha aconseguit un consum elèctric de 685.660 MWh -un descens de l'1 per cent, Menorca ha registrat un consum de 68.338 MWh -un 1,7 per cent superior respecte a 2018-; i a Eivissa i Formentera s'ha registrat un consum elèctric acumulat de 129.310 MWh, la qual cosa suposa un augment del 0,9 per cent.