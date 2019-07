La demanda elèctrica disminueix un 0,1 per cent a Menorca al juny

Publicado 2/7/2019 17:03:55 CET

MENORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica ha aconseguit a Menorca els 46.191 megavats per hora durant el mes de juny, la qual cosa representa un descens del 0,1 per cent respecte al mateix període de 2018, segons han informat aquest dimarts donis d'Endesa.

Per la seva banda, la demanda ha augmentat a Mallorca un 1,6 per cent i a Eivissa i Formentera s'ha produït un descens de l'1,1 per cent.

En relació al conjunt de l'arxipèlag, el consum energètic del mes de juny ha estat de 535.145 megavats per hora, un 1 per cent més respecte al mateix mes de l'any passat.

Durant els sis primers mesos de l'any, la demanda elèctrica anual acumulada s'ha situat en 2.762.072 megavats per hora en el conjunt de Balears, la qual cosa representa un descens del 0,4 per cent respecte al consum acumulat durant la primera meitat de 2018.

Per illes, Mallorca ha aconseguit un consum elèctric de 2.112.671 megavats per hora, la qual cosa implica un descens del 0,6 per cent; Menorca va consumir 219.995 megavats, un 0,4 per cent més, mentre que Eivissa i Formentera van tenir un consum de 429.405 megavats per hora, la qual cosa indica un augment de el 1 per cent en comparació del primer semestre de l'any passat.

Els puntes màximes de potència elèctrica del passat mes de juny van tenir lloc el dia 28 a Mallorca, el dia 29 a Eivissa i Formentera, mentre que a Menorca també és va produir el dia 28 amb 97,6 megavats.